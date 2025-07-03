البيت الأبيض: ترامب يعمل جاهدا لإنهاء حرب غزة الوحشية وإعادة جميع الأسرى إلى ديارهم

أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إلى أنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يعمل جاهدا لإنهاء حرب ​غزة​ الوحشية وإعادة جميع الأسرى إلى ديارهم"، في وقت من المقرر فيه أن يستقبل ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ الذي يصرّ على مسألة مواصلة الحرب.

وكان قد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ إسرائيل "وافقت على الشروط اللازمة لإبرام" وقف لإطلاق النار مع حركة ​حماس​ لمدة 60 يومًا في غزة.

وأشار إلى أنّ ​مصر​ و​قطر​ ستعملان على إنجاز الصياغة النهائية لهذا المقترح، في وقت لم يصدر فيه إعلان عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يصرّ على مواصلة الحرب بهذا الشأن.

بدورها، أعلنت حركة "حماس" أن تقوم بإجراء مناقشات بشأن المقترح الذي تسلّمته.