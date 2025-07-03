أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إلى أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعمل جاهدا لإنهاء حرب غزة الوحشية وإعادة جميع الأسرى إلى ديارهم"، في وقت من المقرر فيه أن يستقبل ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يصرّ على مسألة مواصلة الحرب.
وكان قد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ إسرائيل "وافقت على الشروط اللازمة لإبرام" وقف لإطلاق النار مع حركة حماس لمدة 60 يومًا في غزة.
وأشار إلى أنّ مصر وقطر ستعملان على إنجاز الصياغة النهائية لهذا المقترح، في وقت لم يصدر فيه إعلان عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يصرّ على مواصلة الحرب بهذا الشأن.
بدورها، أعلنت حركة "حماس" أن تقوم بإجراء مناقشات بشأن المقترح الذي تسلّمته.
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: ترامب يعمل جاهدا لإنهاء حرب غزة الوحشية وإعادة جميع الأسرى إلى ديارهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.