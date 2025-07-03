نائب رئيس الصين: العولمة الاقتصادية اتجاه تاريخي لا رجعة فيه

أكد نائب رئيس ​الصين​ هان تشنغ، أنّ "العولمة الاقتصادية تمثل اتجاهًا تاريخيًا لا يمكن عكسه"، مشددًا على أنّ "العالم لن يعود إلى حالة الانغلاق والتفكك المتبادل".

وقال هان خلال كلمته في افتتاح الدورة الـ13 لـ"منتدى السلام العالمي" (World Peace Forum)، إنّه "يجب التمسك بالانفتاح والتعاون، والعمل المشترك من أجل تحقيق الازدهار والتنمية على مستوى العالم".

وتأتي تصريحات المسؤول الصيني في سياق دعوات بكين المتكررة لتعزيز التعاون الدولي والانفتاح، في مواجهة ما تعتبره محاولات لعزل الصين تجاريًا وتقنيًا من قبل بعض الدول الغربية، وخصوصًا ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​الاتحاد الأوروبي​.