افادت وكالة "رويترز"٬ نقلا عن مسؤول بالبيت الأبيض بأن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستضيف قادة 5 دول إفريقية في واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة الفرص التجارية". واشارت الى ان "ترامب يؤمن بأن دول إفريقيا توفر فرصا تجارية تعود بالنفع على شعبنا وشركائنا".

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب سيستضيف قادة 5 دول إفريقية في واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة الفرص التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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