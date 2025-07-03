وزير خارجية مصر بحث مع نظيره السعودي وويتكوف الوضع في غزة ووقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أنّ "وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي شدد في اتصال مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف على ضرورة استئناف وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لغزة".
وقالت إنّ "عبد العاطي تناول مع ويتكوف أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين اسرائيل وإيران واستئناف المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني".
كذلك، بحث الوزير عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان جهود استئناف وقف إطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية، وفق الوزارة.
وأكّد عبد العاطي ونظيره السعودي على "أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران والتوصل إلى تسوية مستدامة بشأن البرنامج النووي الإيراني".
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