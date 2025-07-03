وزير خارجية مصر بحث مع نظيره السعودي وويتكوف الوضع في غزة ووقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

أعلنت وزارة ​الخارجية المصرية​، أنّ "وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي شدد في اتصال مع المبعوث الأميركي ​ستيف ويتكوف​ على ضرورة استئناف وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات ل​غزة​".

وقالت إنّ "عبد العاطي تناول مع ويتكوف أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين اسرائيل و​إيران​ واستئناف المفاوضات الخاصة ب​البرنامج النووي الإيراني​".

كذلك، بحث الوزير عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره السعودي ​فيصل بن فرحان​ جهود استئناف وقف إطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية، وفق الوزارة.

وأكّد عبد العاطي ونظيره السعودي على "أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين ​إسرائيل​ وإيران والتوصل إلى تسوية مستدامة بشأن البرنامج النووي الإيراني".