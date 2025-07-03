الأمين العام للجامعة العربية يدين التصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن ضم الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التصريحات التي صدرت عن مسؤول في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وتنادي بضم الضفة الغربية استغلالًا للظرف الحالي، واصفًا إياها بـ “الخطيرة وغير المسؤولة”.

وأكد أبو الغيط، في بيان له اليوم، أن ضم الضفة الغربية المحتلة، هو أحد أهداف اليمين المتطرف في إسرائيل، مطالبًا المجتمع الدولي بوقفة حقيقية في مواجهة هذه السياسة الخطيرة التي سيكون من شأنها إشعال الموقف في المنطقة.

وشدد الأمين العام للجامعة العربية، على أن الضفة الغربية هي أرض فلسطينية محتلة بواقع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، فضلًا عن مواقف دول العالم كله، والحديث عن ضمها لا يعدو أن يكون نوعًا من البلطجة السياسية والافتئات على كافة القيم والأعراف الدولية.

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