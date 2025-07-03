شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يُلزم عضو الشيوخ بأداء اليمين الدستورية قبل مباشرة عمله والان مع تفاصيل الخبر

حدد قانون مجلس الشيوخ واجبات على أعضاء المجلس على رأسها أداء اليمين قبل مباشرة العمل، حيث نصت المادة 39 من القانون على أن يؤدى عضو مجلس الشيوخ قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتي نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ووفقا للقانون يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته، كما يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

1. الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

2.مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

3.معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

4.مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

5.ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.