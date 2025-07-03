"الغارديان": إسرائيل استخدمت ذخائر ثقيلة في قصف مقهى "الباقة" بغزة ما يعد جريمة حرب

كشفت صحيفة "الغارديان" أن "الصور التي حللتها تشير إلى استخدام إسرائيل ذخيرة ثقيلة في الضربة التي وقعت يوم الاثنين وأسفرت عن مقتل العشرات على مقهى بمدينة غزة، وقد تشكل جريمة حرب".

واشارت الصحيفة البريطانية الى ان "الجيش الإسرائيلي استهدف مقهى "الباقة" المكتظ على شاطئ البحر في غزة بسلاح قوي وعشوائي يولد موجة انفجار هائلة وينشر الشظايا على مساحة واسعة"٬ لافتة إلى أن "خبراء الذخائر تمكنوا من التعرف على شظايا القنبلة على أنها أجزاء من قنبلة MK-82 متعددة الأغراض والتي تزن 230 كيلوغراما من صنع أميركي".

وكانت قد أفادت مصادر طبية فلسطينية "بمقتل 39 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف مقهى "الباقة" على شاطئ بحر غزة".

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي: "استقبلنا 39 شهيدا وأكثر من 100 مصاب خلال ساعة واحدة فقط".