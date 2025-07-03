أربعة قتلى على الأقل وإنقاذ 23 شخصا في حادث غرق عبّارة في أندونيسيا

قتل أربعة أشخاص على الأقلّ وأُنقذ 23 آخرون إثر غرق عبّارة كان على متنها 65 شخصا قرب جزيرة بالي الإندونيسية، بحسب ما أعلنت الشرطة.

واشار قائد شرطة مدينة بانيوانغي في شرق جاوة، راما سامتاما بوترا لوكالة فرانس برس الى انّ "الحصيلة هي 23 شخصا تم إنقاذهم وأربعة قتلى"، مما يعني أنّ 38 شخصا آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.

وإندونيسيا، الأرخبيل الشاسع المؤلف من حوالي 17 ألف جزيرة، تشهد باستمرار حوادث بحرية تعزى في جزء منها إلى تراخي معايير السلامة.

وفي آذار، انقلب قارب يقلّ 16 شخصا في بحر هائج قبالة جزيرة بالي السياحية نفسها، مما أسفر عن غرق امرأة أسترالية وإصابة شخص آخر على الأقلّ بجروح.