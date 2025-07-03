الدفاع الجوي الروسي رصد وأسقط أكثر من 5 مسيرات فوق مقاطعة فورونيج الروسية

أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية ألكسندر غوسيف أن "منظومات الدفاع الجوي الروسية رصدت وأسقطت أكثر من 5 ​مسيرات​ فوق مدن المقاطعة".

واشار الى ان "قوات الدفاع الجوي العاملة في عدد من مدن مقاطعة فورونيج رصدت ودمرت أكثر من 5 مسيرات. ووفقا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات".

ولفت إلى أن "سقف منزل خاص في فورونيج تضرر نتيجة سقوط أجزاء من طائرة مسيرة". مضيفا أن المعلومات المتعلقة بعواقب الهجوم قيد التوضيح حاليا.