الدفاع الجوي الروسي رصد وأسقط أكثر من 5 مسيرات فوق مقاطعة فورونيج الروسية

أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية ألكسندر غوسيف أن "منظومات الدفاع الجوي الروسية رصدت وأسقطت أكثر من 5 مسيرات فوق مدن المقاطعة".
واشار الى ان "قوات الدفاع الجوي العاملة في عدد من مدن مقاطعة فورونيج رصدت ودمرت أكثر من 5 مسيرات. ووفقا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات".
ولفت إلى أن "سقف منزل خاص في فورونيج تضرر نتيجة سقوط أجزاء من طائرة مسيرة". مضيفا أن المعلومات المتعلقة بعواقب الهجوم قيد التوضيح حاليا.
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