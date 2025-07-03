حزب العمال الكردستاني بعد التزامه إلقاء السلاح: تركيا لم تنفذ المطلوب منها

اعتبر ​حزب العمال الكردستاني​ الذي التزم إلقاء سلاحه بعد أربعة عقود من نزاع مسلح مع أنقرة، الاربعاء أن تركيا لم تنفذ المطلوب منها على هذا الصعيد.

واوضح مصطفى كارازو أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني وكبار مسؤوليه لقناة "ميديا خبر" القريبة من الحزب، "نحن جاهزون، لكن الحكومة التركية لم تتخذ الإجراءات الضرورية" لإنجاز العملية.

واتهم كارازو "مجموعة داخل الدولة بالسعي الى تقويض العملية"، علما أن مرحلة أولى من إلقاء السلاح كانت مرتقبة في الأيام المقبلة، بحسب بعض المصادر. وأسف خصوصا لعدم تحسن ظروف اعتقال الأب المؤسس لحزب العمال الكردستاني ​عبدالله أوجلان​ الذي دعا الحزب نهاية شباط إلى حل نفسه والتخلي عن العمل المسلح.

وذكّر كارازو بأن "بعض الأصدقاء توجهوا الى جزيرة ايمرالي قبالة اسطنبول حيث يسجن أوجلان لكن هذا غير كاف. السجن الانفرادي مستمر منذ 26 عاما".

ولمح قياديان في حزب العمال الكردستاني يقيمان في العراق ووسائل إعلام كردية الى أن مرحلة أولى لإلقاء السلاح ستتم بين الثالث والعاشر من تموز.

لكن كارازو لم يؤكد هذه العملية ولا موعدها.