شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الوطنية من أجل مصر.. تنسيقية شباب الأحزاب: كيان له تأثير تحت القبة والان مع تفاصيل الخبر

بعد انضمامها إلى القائمة الوطنية من أجل مصر، تعد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحد الكيانات التى تم تأسيسها في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز المشاركة السياسية وتحقيق التمثيل العادل للشباب في الحياة العامة، حيث جاءت فكرة تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كمنصة وطنية جامعة تهدف إلى توحيد رؤى شباب التيارات المختلفة، وإيجاد صيغة حوارية بنّاءة بين كافة القوى السياسية، بعيدًا عن الاستقطاب، من أجل بناء مستقبل قائم على التعددية والتنوع والمصلحة الوطنية.

تأسست تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في يونيو 2018، عقب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الوطني الخامس للشباب لإنشاء كيان يجمع شباب الأحزاب بمختلف توجهاتهم السياسية والفكرية في كيان حواري مشترك، ومنذ لحظاتها الأولى، لاقت الفكرة ترحيبا واسعا من مختلف القوى السياسية والحزبية، لتتحول إلى كيان مؤسسي فاعل له تأثير مباشر في المشهد السياسي المصري.

قامت التنسيقية على عدد من المبادئ الحاكمة التي تشكل بوصلتها في العمل السياسي والمجتمعي، أبرزها:

-الاحترام المتبادل والتنوع: تؤمن التنسيقية بأن قوة الوطن تكمن في تنوعه، وأن الاختلاف في الرؤى لا يعني التناحر بل يمثل إثراءً للحياة السياسية.

-العمل من أجل الصالح العام: تضع التنسيقية مصالح الوطن فوق أي اعتبارات حزبية أو أيديولوجية.

-الشفافية والانفتاح: تلتزم التنسيقية بالوضوح في الطرح والتواصل مع الرأي العام ووسائل الإعلام.

-تمكين الشباب: تسعى لخلق مساحات تمثيلية حقيقية للشباب في كافة مناحي العمل السياسي والتنفيذي والتشريعي.



تركز التنسيقية في رؤيتها على عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تعمل على تحقيقها بشكل مستدام، منها بناء كوادر سياسية شبابية مؤهلة عبر التدريب والتأهيل والمشاركة الفعلية في الاستحقاقات الانتخابية والعمل العام، فضلا عن دعم آليات الحوار الوطني والتقريب بين وجهات النظر المختلفة داخل المجتمع السياسي.

كما تستهدف التنسيقية التأثير في السياسات العامة من خلال إعداد أوراق سياسات ومبادرات في مجالات متنوعة كالتعليم، والصحة، والتحول الرقمي، والبيئة، بالإضافة إلى التمثيل السياسي المتوازن وهو ما تحقق فعليًا من خلال مشاركة أعضاء التنسيقية في مجلسي النواب والشيوخ، والمحليات، وعدد من المواقع التنفيذية، وأخيرا تعزيز الوعي السياسي لدى الشباب من خلال الندوات، والفعاليات، والورش التي تنظمها التنسيقية في مختلف المحافظات.

ومنذ انطلاقها، حققت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين العديد من النجاحات، أبرزها مشاركتها في إعداد مشروعات قوانين، وتقديم مقترحات في قضايا جماهيرية، فضلا عن كونها واجهة مشرفة للشباب المصري في المحافل الدولية، وقد باتت التنسيقية نموذجًا يحتذى به في كيفية دمج الشباب في صناعة القرار، دون إقصاء أو تهميش.



وتستمر التنسيقية في أداء دورها الوطني بروح تشاركية واعية، واضعة نصب أعينها رفعة الوطن، وتمكين شبابه من قيادة مستقبله بثقة واقتدار.