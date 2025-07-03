شكرا لقرائتكم خبر عن أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر.. "التجمع" بيت اليسار المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يعد حزب التجمع، أحد الأحزاب المشاركة فى القائمة الوطنية من أجل مصر، من أعرق الأحزاب في مصر، حيث تم تأسيسه عام 1976 كواحد من أولى التجمعات السياسية بعد السماح بإنشاء أحزاب جديدة في عهد الرئيس السادات.



ويشكّل الحزب بقامته الفكرية مزيجًا من التيارات اليسارية والقومية، ويعبر عن تيار فكرى يرى في الديمقراطية ضمانًا أساسيًا للاستقرار، وفي الدولة القوية ضرورة لحماية المواطنين اقتصاديًّا وسياسيًا.



يسعى الحزب لإرساء دولة مدنية تحمي المواطن من التبعية الأجنبية والاستغلال الاقتصادي، ويؤكد على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وقد اتخذ موقفًا صارمًا ضد التيارات الإسلامية منذ تأسيسه بما تحتويه من خطر على الدولة المدنية، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية.