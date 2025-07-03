شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الجواد: القائمة الوطنية من أجل مصر ستشهد أكبر مشاركة من الأحزاب والأطياف السياسية فى انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الحزب يؤمن بأهمية العمل المشترك والتنسيق مع كافة القوى الوطنية فى المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ستكون نموذجًا للتوافق السياسى وتضم أكبر تمثيل ممكن من مختلف الأحزاب والتيارات.

وقال عبد الجواد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن حزب مستقبل وطن يعمل ضمن رؤية واضحة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية، ودعم التحالفات التى تعكس التنوع الحزبى والمجتمعى، مضيفًا أن الحزب على تواصل دائم مع جميع شركاء العمل السياسى من أجل التوافق على قائمة وطنية قوية ومتماسكة.

وأضاف نائب رئيس الحزب أن التنسيق الحالى يشهد روحًا إيجابية وتفاهمًا واسعًا بين الأحزاب، مشددًا على أن الهدف هو تقديم قائمة قادرة على دعم الدولة المصرية ومساندة القيادة السياسية فى مسيرة التنمية ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأشار عبد الجواد إلى أن الحزب ملتزم بدعم الكفاءات، وتمثيل كافة الفئات فى القائمة، بما فى ذلك المرأة، والشباب، وأصحاب الخبرات التشريعية والمجتمعية، موضحًا أن "مستقبل وطن" حريص على أن تعكس القائمة تنوع المجتمع المصرى بكل مكوناته.

واختتم النائب أحمد عبد الجواد تصريحاته بالتأكيد على أن انتخابات مجلس الشيوخ القادمة ستكون خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار السياسى وترسيخ دعائم الدولة الحديثة، داعيًا جميع القوى الوطنية إلى تغليب المصلحة العامة والعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل لمصر.