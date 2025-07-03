شكرا لقرائتكم خبر عن أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر.. حزب إرادة جيل يدعم الدولة المدنية الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد حزب إرادة جيل، أحد الأحزاب البارزة في القائمة الوطنية من أجل مصر، وتأسس عام 2019، وهو أحد الأحزاب الناشطة على الساحة السياسية المصرية، ويرأس الحزب النائب تيسير مطر، الذي يشغل أيضًا منصب وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية.

ويُركز الحزب على تأهيل كوادر سياسية ناشطة وفعالة من خلال دورات تدريبية تشمل أدوات الرقابة البرلمانية والمشاركة الديمقراطية، كما يدعم الحزب دائما قضايا الأمن القومي وتوطيد الوحدة الوطنية.

ويعبّر الحزب عن مواقف واضحة تجاه القضايا الإقليمية مثل القضية الفلسطينية، كما أن الحزب له موقف مؤيد أيضًا الحوار الوطني، ويدعو إلى فتح قنوات نقاش وطنية شاملة لدعم الدولة المدنية الحديثة.