شكرا لقرائتكم خبر عن أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر.. مستقبل وطن.. من فكرة شبابية إلى أحد أبرز الكيانات السياسية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

مستقبل وطن يُعد واحدًا من أكبر الأحزاب تمثيلًا في البرلمان، وأحد أبرز القوى السياسية دعمًا للدولة المصرية ومؤسساتها.

تأسس حزب مستقبل وطن رسميًا في عام 2014، بعد أن بدأ كحركة شبابية وطنية نشأت في أعقاب ثورة 30 يونيو، حملت شعار "بناء دولة مدنية حديثة"، وتمكن الحزب في فترة قصيرة من بناء هيكل تنظيمي موسع، يمتد من الأمانة المركزية إلى جميع محافظات الجمهورية.

وجاء تأسيس الحزب تلبية لحاجة المشهد السياسي إلى كيان شاب، يدعم الاستقرار السياسي ويساهم في إعداد كوادر مؤهلة للعمل العام، مع التركيز على دعم الدولة ومؤسساتها في مرحلة ما بعد الثورات.

في انتخابات مجلس النواب عام 2015، شارك الحزب بقوة ونجح في الفوز بعدد من المقاعد، إلا أن صعوده الأبرز كان في انتخابات 2020، حيث تصدر المشهد البرلماني بفوزه بـ أغلبية المقاعد البرلمانية، وأصبح له دور فاعل في صياغة التشريعات ودعم السياسات العامة.

ويتخذ الحزب من شعاره: "من أجل مستقبل وطن" عنوانًا لرؤيته السياسية، والتي تقوم على دعم الدولة المصرية، وترسيخ الهوية الوطنية، والعدالة الاجتماعية، وتمكين الشباب. ويترأس الحزب حاليًا المستشار عبد الوهاب خليل، رئيس مجلس الشيوخ.

ونجح الحزب في بناء أمانات نوعية متخصصة، أبرزها: الشباب، المرأة، التعليم، الصحة، والشئون البرلمانية، إلى جانب تنظيم قوافل طبية، ومعارض خيرية، ومبادرات خدمية في المحافظات، ما أسهم في توسيع قاعدة التأييد الشعبي له.

وفي السنوات الأخيرة، أصبح حزب مستقبل وطن ركيزة أساسية في المشهد الحزبي المصري، ومن أبرز المشاركين في التحالفات الوطنية مثل "القائمة الوطنية من أجل مصر"، و"القادمة الوطنية"، بما يعكس دوره في دعم التوافق السياسي.

ويؤكد قادة الحزب، تقديم نموذج جديد للحزب السياسي القادر على العمل على الأرض، والاقتراب من هموم المواطنين، والمشاركة بفاعلية في رسم مستقبل الوطن.