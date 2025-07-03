شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام حزب الجبهة الوطنية: نرحب بالانضمام للقائمة الوطنية من أجل مصر ونأمل الخروج بنموذج مشرف والان مع تفاصيل الخبر

رحب السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، بانضمام الحزب للقائمة الوطنية من أجل مصر، مؤكدا أن الهدف واحد والانضمام للقائمة يساعد في رفع كفاءة الحياة الحزبية والسياسية، ووجه التحية للأحزاب المشاركة بالقائمة.

وأكد "القصير" فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن التحالف الانتخابي ينتهى بالعملية الانتخابية، وأنه فى ظل الظروف العصيبة والتحديات الراهنة نأمل الخروج بنموذج مشرف للحياة الحزبية والنيابية، مما ينعكس على جودة الحياة للمواطن.

وأضاف أمين عام حزب الجبهة الوطنية، أن الحزب وضع معايير لاختيار المرشحين، والتأكيد على ضرورة تمتعهم بالنزاهة والكفاءة المهنية والسياسية، والقدرة على التواصل المجتمعي والشعبي، بما يعكس هوية الحزب وأفكاره وأهدافه.

واختتم قائلا: "نلتزم بالكفاءة والنزاهة وأن تخرج الانتخابات المقبلة بشكل مشرف"