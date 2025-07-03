الجيش: توقيف مواطنين في بيروت والليلكي لارتكابهم جرائم مختلفة منها تشكيل عصابة سلب وإطلاق النار

أعلنت قيادة ​الجيش​، في بيان، أن "دورية من مديرية المخابرات أوقفت في مدينة ​بيروت​ المواطنَين (م.ر.) و(م.غ.) المطلوب توقيفهما بجرائم مختلفة منها: تشكيل عصابة سلب بقوة السلاح، الاتجار بالأسلحة الحربية، تعاطي المخدرات، إطلاق النار. وضبطت في حوزتهما كمية من المخدرات".

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة ​الليلكي​- الضاحية الجنوبية المواطن (م.ز.) كونه مطلوب توقيفه بجرائم مختلفة منها: إطلاق النار وإصابة أحد العسكريين، تعاطي المخدرات وترويجها، السرقة، فرض خوات وافتعال إشكالات، وفق البيان.

وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.