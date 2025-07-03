حزب نتانياهو يوقّع رسالة تدعو إلى الضم الرسمي للضفة الغربية قبل عطلة البرلمان الإسرائيلي الصيفية في 27 تموز

وقع حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، برئاسة بنيامين نتانياهو، رسالة تدعو إلى الضم الرسمي للضفة الغربية قبل عطلة البرلمان الإسرائيلي الصيفية في 27 تموز.
وفي السياق، ذكرت "يديعوت أحرونوت" بان وزراء الليكود ورئيس الكنيست يدعون لإحلال السيادة على الضفة حتى نهاية دورة الكنيست الصيفية.
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