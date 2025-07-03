شكرا لقرائتكم خبر عن احزاب القائمة الوطنية من أجل مصر.. المصري الديمقراطي.. من معارضة الإخوان إلى المنافسة على السلطة والان مع تفاصيل الخبر

يُعد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي واحد من أهم الأحزاب الفاعلة على الساحة السياسية المصرية، حيث يضم عدد كبير من الكوادر والكفاءات في كافة المجالات، وقد تأسس الحزب بعد ثورة يناير 2011، ومن أبرز أعضائه المؤسسين: الدكتور محمد أبو الغار والدكتور محمد غنيم والمخرج السينمائي داوود عبد السيد والاقتصادي حازم الببلاوي والدبلوماسية ميرفت التلاوي، بالإضافة للاقتصادي زياد بهاء الدين والفقيه الدستوري محمد نور فرحات ورجل الأعمال مكرم مهنى والناشر فريد زهران الذي يشغل منصب رئيس الحزب الآن.

وقد أسفرت الانتخابات الداخلية الأولى عن الدكتور محمد أبو الغار رئيس للحزب زياد بهاء الدين- نائب أول لرئيس الحزب.

فيما أسفرت ثاني انتخابات داخلية أجريت في ابريل 2016 عن فوز فريد زهران رئيساً للحزب، وباسم كامل نائب أول لرئيس الحزب.

كما اسفرت ثالث انتخابات داخلية في مايو 2022 عن فوز قائمة فريد زهران وأصبح رئيسا للحزب للمرة الثانية والمهندس باسم كامل أمينًا عامًا للحزب.

ونرصد في هذا التقرير أبرز المعلومات عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي:

-خاض الحزب أول انتخابات تشريعية في تاريخه، انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012، متحالفًا مع حزبي المصريين الأحرار والتجمع فيما عرف بتحالف الكتلة المصرية، واستهدف تحالف الكتلة "الدفاع عن الدولة المدنية"، مما اعتبره متابعون انه تحالف يهدف لمجابهة الإسلاميين بالرغم من تأكيد الأحزاب المتحالفة بأن التحالف لم ينشأ لمواجهة تحالف اخر.

-حصد التحالف 34 مقعدًا من أصل 498 مقعد (أي 7%) كان نصيب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي منها هو 16 مقعد.

-كان الحزب من أشد المعارضين لجماعة الاخوان ، فقد رفض تشكيل لجنة دستور الاخوان، وشارك في تأسيس جبهة الإنقاذ ضد الإخوان، ورفض بشكل رسمي دستور الاخوان وكان أحد مؤسسي حملة "لا لدستور المرشد".

-فتح الحزب مقراته في كافة المحافظات لجمع استمارات حركة تمرد، وبعد 30 يونيو تم اختيار الدكتور الدكتور حازم الببلاوي رئيسا لوزراء مصر، كما تم اختيار الدكتور زياد بهاء الدين نائبا له وهما من المؤسسين للحزب.

-شارك الحزب في لجنة الخمسين لكتابة دستور 2014 بخمسة أعضاء من الحزب، وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة 2020، شارك الحزب في القائمة الوطنية الموحدة مع أحزاب الموالاة في تحالف انتخابي وغير سياسي.

-يمتلك الحزب 7 نواب في مجلس النواب الحالي، و3 نواب في مجلس الشيوخ.

-كما خاض فريد زهران الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهو ما يمكن اعتباره إشارة واضحة على رغبة الحزب للمنافسة على السلطة.