شكرا لقرائتكم خبر عن أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر.. العدالة الاجتماعية أبرز أهداف "الحرية المصرى" والان مع تفاصيل الخبر

حصلت ”الخليج 365” على الترتيبات النهائية لتشكيل القائمة الوطنية من أجل مصر، التي ستخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقررة الشهر المقبل، بمشاركة عدد من الأحزاب التي تمثل مختلف الاتجاهات والتيارات السياسية الوطنية.

ويأتي حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، ضمن الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر

ويعد حزب الحرية المصري هو حزب سياسي مصري، تأسس في يوليو عام 2011 وتم تعديل اسم الحزب في شهر مارس 2018 في المؤتمر العام للحزب ليصير «حزب الحرية المصري» بدلاً من «حزب الحرية».

ويهدف الحزب إلى تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية في مصر، يسعى الحزب إلى تمثيل مختلف فئات المجتمع المصري والمساهمة في بناء دولة ديمقراطية حديثة.

وعقد حزب الحرية المصري مؤتمره العام في دورته العادية، في 10 مايو 2025، حيث قرر الأعضاء بالإجماع إعادة انتخاب الدكتور ممدوح محمد محمود رئيسا للحزب لفترة جديدة.

كما شهد المؤتمر العام انتخاب عدد من قيادات الحزب في مناصب نواب الرئيس، إلى جانب انتخاب الأمين العام.

وأعلن رئيس الحزب عن انتخاب نواب رئيس الحزب، وهم: الدكتور محمد عطية الفيومي، والمهندس معتز محمد محمود، والمحاسب أحمد مهني، والدكتور أحمد البيومي، والدكتور أحمد إدريس، وانتخاب المحاسب أحمد مهني أمينا عاما للحزب.