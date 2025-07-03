شكرا لقرائتكم خبر عن أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر.. "الشعب الجمهورى" يرفع شعار: من الشعب ولكل الشعب والان مع تفاصيل الخبر

حصلت ”الخليج 365” على الترتيبات النهائية لتشكيل القائمة الوطنية من أجل مصر، التي ستخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقررة الشهر المقبل، بمشاركة عدد من الأحزاب التي تمثل مختلف الاتجاهات والتيارات السياسية الوطنية.

ويأتي حزب الشعب الجمهوري، برئاسة المهندس حازم عمر، عضو مجلس الشيوخ والمرشح الرئاسي السابق، ضمن الأحزاب المقرر تمثيلها في القائمة.

ويتبنى الحزب رؤية ترتكز على أن أحد أهم أهدافه هو أن يكون جزءًا محوريًا في استكمال ملامح الجمهورية الجديدة، عبر المساهمة الفاعلة في تغيير الواقع وبناء الإنسان، ويضع مشروع "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري في صدارة أولوياته، باعتباره المشروع الوطني غير المسبوق لرفع مستوى المعيشة لأكثر من نصف سكان مصر ممن يقطنون في القرى، لتكون هذه المبادرة نقطة الانطلاق نحو مستقبل أفضل.

وتعد أبرز المعلومات عن حزب الشعب الجمهوري، بحسب الموقع الرسمي للحزب:

تأسس عام 2012 تحت شعار "من الشعب ولكل الشعب".

يتمتع بثقة الناخبين ويمثل بـ67 عضوًا في مجلسي النواب والشيوخ.

لديه انتشار ومساهمات فعالة بجميع محافظات الجمهورية.

له دور بارز في التوازن بين العمل الحكومي والمعارضة.

حزب مدني ليبرالي يتبنى توجه يسار الوسط.

يولي أهمية قصوى لقضايا ومصالح جميع فئات الشعب.