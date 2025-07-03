شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: ثورة 30 يونيو تمثل نقطة فاصلة فى تاريخ مصر الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وعضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو تمثل نقطة فاصلة في تاريخ مصر الحديث، حيث أنقذت البلاد من براثن حكم جماعة الإخوان التي سعت إلى تقويض مؤسسات الدولة وإشاعة الفوضى باسم الدين.

وقال مطر :"لقد أثبتت جماعة الإخوان خلال عام حكمهم لمصر أنهم لا يعترفون بالدولة الوطنية ولا يحترمون إرادة الشعب، بل عملوا على تمكين عناصرهم داخل مؤسسات الدولة بشكل يهدد الأمن القومي، ويضرب استقرار الوطن في الصميم، هذه خيانة لا يمكن أن تُنسى، ولن يغفرها التاريخ".

وأضاف رئيس حزب إرادة جيل: "ما شهدناه في 30 يونيو كان ملحمة شعبية عظيمة، خرج فيها ملايين المصريين دفاعًا عن هويتهم ووطنهم، بعد أن أدركوا أن جماعة الإخوان لا تمثلهم ولا تعبّر عن طموحات هذا الشعب العريق".

وأشار مطر إلى أن "اللحظة الفارقة في هذه الثورة تمثلت في انحياز القوات المسلحة لإرادة الشعب، وهو ما جنّب البلاد حربًا أهلية كانت وشيكة، وأعاد مصر إلى طريقها الصحيح نحو البناء والتنمية".

واختتم النائب تيسير مطر تصريحه بتوجيه التحية إلى الشعب المصري قائلاً:"تحية لكل مصري وطني خرج في 30 يونيو، وتحية لقواتنا المسلحة التي أثبتت أنها درع هذا الوطن وسيفه، وستظل ثورة 30 يونيو علامة مضيئة في تاريخ الأمة المصرية ودرسًا لا يُنسى في الدفاع عن الدولة المدنية