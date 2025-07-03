شكرا لقرائتكم خبر عن أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر.. "الجبهة الوطنية" يعمل على بناء نموذج ديمقراطى والان مع تفاصيل الخبر

يشارك حزب الجبهة الوطنية فى القائمة الوطنية من أجل مصر التى ستخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقرر اجراؤها الشهر القادم.

حزب الجبهة الوطنية هو كيان سياسي مصري يهدف إلى إحداث تغيير حقيقي في المشهد السياسي من خلال تعزيز المشاركة الشعبية الفاعلة والصادقة.

يعمل الحزب على بناء نموذج ديمقراطي يعزز ثقافة الحوار والتعاون بين جميع أطياف المجتمع، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. يسعى الحزب إلى أن يكون بيت خبرة وطني يخدم مصلحة الوطن العليا بعيداً عن أي توجهات ضيقة أو شخصية، مستنداً إلى رؤية شاملة تستند إلى قيم الحرية، العدالة، وسيادة القانون.

يجمع الحزب بين طاقات الشباب وخبرات الأجيال لإيجاد حلول حقيقية للتحديات التي تواجه الوطن، إيماناً بأن العمل الجماعي هو السبيل.

ويستعد حزب الجبهة الوطنية بقوة لخوض غمار الانتخابات البرلمانية المقررة في 2025، ساعيا إلى تحقيق تمثيل واسع يعكس رؤيته القائمة على دعم الدولة المصرية وبناء الجمهورية الجديدة.



ويعد حزب الجبهة الوطنية من أوائل الأحزاب المصرية التي شكّلت لجان نوعية ترتبط بالواقع وتستشرف المستقبل، وفي إطار سعيه إلى أن يكون حزبًا مواكبًا لمتغيرات العصر وقادرًا على الإسهام الفاعل في بناء الجمهورية الجديدة، أنشأ حزب الجبهة الوطنية لجنة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، لتكون من أبرز لجانه النوعية التي تميّزه عن بقية الأحزاب السياسية في مصر.

ويولى حزب الجبهة الوطنية اهتمامًا بالغًا بالشباب، إدراكًا منه لأهمية دورهم في بناء مستقبل الوطن وتعزيز الحياة السياسية، ومنذ تأسيسه، سعى الحزب إلى تمكين الشباب وإشراكهم في مختلف جوانب العمل الحزبي والسياسي.

ويشجع حزب الجبهة الوطنية الشباب على المشاركة في الانتخابات، سواء كناخبين أو مرشحين، إيمانًا منه بأهمية دورهم في تعزيز الديمقراطية وتحقيق التغيير المنشود.



ويعمل الحزب على توفير الدعم اللازم للشباب الراغبين في خوض الانتخابات، من خلال تقديم الاستشارات والتدريب اللازمين.

كما يولى حزب الجبهة الوطنية اهتمامًا بالغًا بقضايا المرأة، إدراكًا منه لأهمية دورها في بناء المجتمع والمشاركة في الحياة السياسية. ومنذ تأسيسه، سعى الحزب إلى تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات.

أما عن حضور الحزب على أرض الواقع وفى الشارع المصرى فقد برزت مؤشرات أولية على حصوله على قاعدة شعبية ملحوظة، تجلت بشكل واضح في مرحلتين محوريتين وهما عملية جمع توكيلات التأسيس وعقد المؤتمر الشعبي الأول بمحافظة الشرقية.