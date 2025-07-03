اخبار العالم

غدًا.. اجتماع تشاورى لأحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر

0 نشر
0 تبليغ

غدًا.. اجتماع تشاورى لأحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. اجتماع تشاورى لأحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت: سمر سلامة

الأربعاء، 02 يوليو 2025 11:00 م

كشفت مصادر خاصة أنه من المقرر انعقاد اجتماع غدًا، لأحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر، للتشاور فيما بينها استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقرر اجراؤها الشهر القادم.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر مطلعة كانت، قد كشفت لـ"الخليج 365" ان القائمة الوطنية من أجل مصر، سيشارك فيها نحو 13 حزبًا وتجمعًا سياسيًا، وهم:
- مُستقبل وطن
- حُماة الوطن
- الجبهة الوطنية
- الشعب الجمهوري
- المصري الديمقراطي الإجتماعي
- الإصلاح والتنمية
- العدل
- الوفد
- التجمع
- المُؤتمر
- الحُرية المصري
- إرادة جيل
- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements