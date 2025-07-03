شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: هدنة الـ 60 يوما فى قطاع غزة "مناورة" من أمريكا وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إسرائيل وافقت على ما عُرض عليها بشأن هدنة الـ60 يوما التي سيستمر فيها وقف إطلاق النار، وإن مصر وقطر يقومان على إعداد صيغة تقدم لحماس، ثم اختتم بأنه على حماس أن تقبل الآن لأن الأوضاع ستكون أسوأ.

وأضاف رشوان، في حواره مع الإعلامي محمد المهدي، عبر قناة "إكسترا نيوز": "معنى قبول إسرائيل هو أنها تلقت صيغة مقترح وقف إطلاق نار محددة، وقال ترامب إنه سيتم بذل الجهود لتحويل هذه الهدنة إلى وقف نهائي للحرب، وكان ذلك البند الأول، ولكن إذا وافقت إسرائيل على صيغة وعُدلت سيكون من حقها أن ترفض".

وتابع: "وفي نفس الوقت، قال ترامب إن مصر وقطر يعدان صيغة لعرضها على حماس، ومن ثم، فإن الحديث يدور حول صيغتين، وليس صيغة واحدة، وبالتالي، فإن هذه الهدنة مناورة دون شك، مناورة ضغط، وقد يكون يريد أن يلقي عبء الصيغة التي قبلها الإسرائيليون على المصريين والقطريين في صيغة غير معلومة".



