رئيس الحزب الناصرى: ثورة 30 يونيو صحوة شعبية أنقذت البلاد من مصير مجهول

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القاهرة - سامية سيد - شن الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب الناصري، هجومًا حادًا على جماعة الإخوان متهمًا إياها بـ"خيانة الوطن" والسعي لتقويض مؤسسات الدولة المصرية خلال فترة حكمهم، مؤكدًا أن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة "صحوة شعبية أنقذت البلاد من مصير مجهول".

وقال أبو العلا :"لقد كشفت تجربة حكم الإخوان عن وجههم الحقيقي المعادي لمفهوم الدولة الوطنية، فقد سعوا إلى تمكين جماعة لا تؤمن بمفهوم الوطن، وأداروا البلاد بعقلية التنظيم السري، مما أدى إلى إفساد الحياة السياسية، ومحاولة الهيمنة على مفاصل الدولة لصالح مشروع ظلامي لا يمتّ بصلة لتاريخ مصر أو هويتها".

وأضاف رئيس الحزب الناصري: "ثورة 30 يونيو كانت بمثابة استعادة حقيقية لإرادة الشعب، حيث خرج الملايين من أبناء الوطن في مشهد وطني عظيم، ليعلنوا رفضهم لحكم الجماعة، وليعيدوا تصحيح المسار ويؤكدوا أن مصر لا يمكن أن تُختطف باسم الدين".

واختتم تصريحاته قائلاً:"تحية لكل مصري شارك في ثورة 30 يونيو، وتحية لقواتنا المسلحة التي انحازت إلى الشعب ووقفت سدًا منيعًا أمام محاولات العبث بمقدرات الوطن".