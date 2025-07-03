شكرا لقرائتكم خبر عن الجيل الديمقراطى: هذه معايير اختيار المرشح لخوض الإنتخابات البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطى، أن الحزب لديه برنامج وخطط انتخابية، حيث قامت لجنة السياسات العامة باستعراض الأجندة البرلمانية للحزب فى البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب، حتى تكون خطوط عريضة له كى يتحرك النواب تحت قبة البرلمان.

وأوضح أحمد محسن قاسم، في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن مرشحى الحزب بدأوا فى الدخول فى الإطار الزمنى الذى وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال استخراج الأوراق والمستندات المطلوبة، والكشوف الطبية واستخراج صحيفة الحالة الجنائية للمتقدمين للترشح للانتخابات بصورة رسمية.

وأكد أحمد محسن قاسم، بشعر بالفخر لتقدم الحزب بهذا العدد من المرشحين، ومن حسن الحظ أن الـ 23 مرشح من أبناء حزب الجيل، موضحا أن اختيار المرشح يكون بناءا على معايير وهى القيام بالواجبات التشريعية تحت قبة البرلمان والقدرة على التأثير فى الشارع.



