شكرا لقرائتكم خبر عن "المستقلين الجدد": الحزب فى حالة انعقاد دائم استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة نجلاء شطا، أمين عام حزب المستقلين الجدد، أن الحزب بجميع أماناته على مستوى المحافظات في حالة انعقاد دائم استعدادًا للمعركة الانتخابية المقبلة لمجلس الشيوخ 2025.

وأوضحت، في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن الحزب ينتهج نهجين رئيسيين: أولهما دعوة المواطنين وحثهم على ممارسة حقوقهم السياسية بالمشاركة في الانتخابات، وثانيهما إعداد الكوادر المؤهلة من الشباب والمرأة وكافة الفئات العمرية لخوض المنافسة.

وأشارت شطا إلى أن الحزب يولي اهتمامًا كبيرًا بحسن اختيار المرشحين ليكونوا على قدر المنصب الرفيع، مؤكدة حرص الحزب على تقديم كوادر تحمل طموحات وأحلام المواطنين.

وأشارت إلى أن أمانة دمياط، على سبيل المثال، تركز على تنسيق الجهود مع القيادات في المصانع لتسهيل عمليات الانتقال للمشاركة في التصويت، وضمان توفير المناخ الملائم لتحفيز المشاركة الفعالة في الانتخابات.



