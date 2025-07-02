البرلمان البريطاني حظر حركة "فلسطين أكشن" في البلاد

حظر البرلمان البريطاني حركة "​فلسطين أكشن​" الداعمة للفلسطينيين في البلاد، وفق ما أفادت قناة "الجزيرة".

وسبق وأن قدمت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، مشروع قرار إلى البرلمان يقضي بإدراج 3 جماعات على قائمة التنظيمات الإرهابية، من بينها "فلسطين أكشن"، المعروفة بأنشطتها المناهضة للشركات التي تتعامل مع ​إسرائيل​ داخل ​بريطانيا​.

وذكرت في بيان أن جماعة "فلسطين أكشن" تسببت بأضرار اقتصادية تقدر بنحو مليون دولار، نتيجة نشاطاتها الاحتجاجية ضد الشركات البريطانية التي تتعامل مع إسرائيل أو الشركات الإسرائيلية النشطة في بريطانيا، وذلك خلال تحركات المناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع ​غزة​.