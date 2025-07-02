صندوق النقد الدولي قد يؤخر تقديم دفعة من قرضٍ مُقَرٍّ لمصر بسبب بطء الإصلاحات

ذكرت قالت ثلاثة مصادر مُطَّلِعة إن "​صندوق النقد الدولي​" قد يدمج مراجعتيه الخامسة والسادسة لبرنامج الدعم الذي يقدمه لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار بسبب البطء في إجراء إصلاحات هيكلية، مما قد يؤخر صرف دفعة جديدة من القرض لمدة ستة أشهر.

وأقر الصندوق المراجعة الرابعة للبرنامج في آذار مما أتاح صرف 1.2 مليار دولار.

وذكرت المصادر أن فريقاً من الصندوق وصل إلى مصر في أيار لبدء المراجعة الخامسة، لكنه لم يعلن موافقته بعد.

وتمت الموافقة على منح التسهيل الذي يمتد 46 شهراً لأول مرة في آذار 2024 بعد مرور أكثر من عام على وجود نقص حاد للعملة الأجنبية في مصر وحدوث تضخم بلغ ذروته عند 38 في المئة في أيلول 2023.