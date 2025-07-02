الخطيب من السفارة الإيرانية: العدوان الإسرائيلي على إيران لم يكسر عزيمتها

زار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، على رأس وفد علمائي، مقرّ سفارة إيران في بيروت للتعزية بضحايا الشعب الإيراني الذين سقطوا جراء الحرب الإسرائيلية على إيران، ودوّن كلمة في سجل التعازي.
ولفت، في تصريح، إلى أنّ "العدوان الإسرائيلي الآثم على الجمهورية الإسلامية الايرانية لم يكسر عزيمتها"، مشيرًا إلى أنّ "الرد الحازم على الكيان الغاصب ابهر العالم بقدرة إيران وقوتها في مواجهة العدو".
وأضاف الخطيب "نأمل ان يشكل الرد الايراني الشجاع من الجمهورية الإسلامية الايرانية حافزا لشعوبنا جميعا وأن يعلموا اننا بمقدورنا ان نواجه هذا العدو ونهزمه ونخلص بلادنا من شروره".
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