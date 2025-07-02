قوى الامن عممت صورة مفقود غادر مكان إقامته وعمله في أحد المطاعم الكائن في محلّة حارة حريك

اعلنت المديريّـــة العامـّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي _ شعبــــة العلاقــــات العامّــــة في بيان، بانها تُعمِّم بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: عدنان أحمد فوعاني (مواليد عام 1968، لبناني). الذي غادر بتاريخ 30-6-2025، مكان إقامته وعمله في أحد المطاعم الكائن في محلّة حارة حريك – الضّاحية الجنوبيّة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.
اضاف البيان "لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة حارة حريك في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 541501 -01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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