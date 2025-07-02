هيئة الطيران المدني في فرنسا طلبت إلغاء رحلات في مطارَي باريس بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية

طلبت الهيئة العامة للطيران المدني في ​فرنسا​ (DGAC)، من شركات الطيران إلغاء 40% من الرحلات الجوية من وإلى مطارَي ​باريس​-شارل ديغول وأورلي يوم الجمعة المقبل، في اليوم الثاني من إضراب مراقبي الحركة الجوية في توقيت حساس مع بداية إجازات الصيف.

ويبدأ الإضراب فعليا الخميس، بدعوة من نقابتي Unsa-ICNA وUSAC-CGT، على أن يستمر ليومين.

ودعت الهيئة في اليوم الأول من الإضراب إلى إلغاء 25% من الرحلات في مطاري باريس، ونحو 50% من الرحلات في مطار نيس، ثالث أكبر مطارات البلاد. وتشمل عملية الإلغاء مطارات أخرى.

ويُتوقع أن تتأثر الجمعة مطارات نيس، وبوفيه (مقر شركات الطيران المنخفضة التكلفة)، إضافة إلى مطارات ليون ومرسيليا ومونبلييه وعدد من مطارات كورسيكا، بنسب إلغاء تراوح بين 30% و50%.

يحتج المضربون على ظروف العمل والنقص في عدد الموظفين وتقادم أنظمة المراقبة الجوية.

في المقابل، أعلنت النقابة الأكبر SNCTA التي تمثل 60% من المراقبين عدم مشاركتها في الإضراب.

ورفض وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو مطالب المضربين، واعتبر توقيت الإضراب "غير مقبول"، لما له من تأثير مباشر على آلاف المسافرين وشركات الطيران.

وعبّرت شركات كبرى مثل إير فرانس ولوفتهانزا وراين إير عن قلقها من انعكاسات الإضراب على جدول الرحلات.

وأوصت السلطات الفرنسية المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطارات، نظرا للاضطرابات المتوقعة.