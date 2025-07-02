خارجية أميركا: على إيران التعاون الكامل دون تأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

اعتبرت وزارة ​الخارجية الأميركية​، أنّ "قرار ​إيران​ تعليق تعاونها مع ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ غير مقبول"، مشيرة إلى أنّ "على إيران التعاون الكامل دون تأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وفي وقت سابق من اليوم، صادق الرئيس الإيراني ​مسعود بزشكيان​ على قانون يقضي ب​تعليق التعاون​ مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن أقرّه البرلمان عقب الضربات ال​​إسرائيل​​ية والأميركية على منشآت نووية، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي.

وسبق وأن اتهمت سلطات إيران الوكالة الدولية بالتورّط في الهجمات الإسرائيلية الأميركية على إيران.