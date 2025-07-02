زيلينسكي: أوكرانيا وأميركا تعملان على توضيح التفاصيل المتصلة بتقديم الدعم في مجال الدفاع

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّ أوكرانيا والولايات المتحدة الأميركية تعملان على توضيح كل التفاصيل المتصلة بتقديم الدعم في مجال الدفاع، ويشمل ذلك مكونات للدفاع الجوي"، وذلك في تصريح بعد إعلان السلطات الأميركية المفاجىء تعليق تسليم بعض الأسلحة للجانب الأوكراني في ظل استمرار الحرب مع روسيا وفي ظل جهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

من جهته، أبدى وزير الخارجية الاوكراني اندريه سيبيغا في تصريح استعداد بلاده "لشراء أو استئجار" أنظمة للدفاع الجوي لمواجهة "الكمية الكبيرة من المسيرات والقنابل والصواريخ" التي تطلقها روسيا على أوكرانيا.