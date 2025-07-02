قاسم: لا نقبل بأنّ نسلّم سلاحنا للعدو الإسرائيلي ونحن لا نتأثر بالضغوط

أشار الأمين العام لـ"​حزب الله​" الشيخ ​نعيم قاسم​، في المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى أنّه "لدينا إيمان بالنصر ووظيفتنا أن نقاوم ونواجه".

وفي كلام وجهه لجرحى "حزب الله"، قال قاسم: "الجرحى أدخلوا إلى قلوبنا العزيمة ولي الشرف أن نكون معًا في حمل راية حزب الله والمقاومة حتى النصر إن شاء الله. أيها الجرحى أنتم تاج الرؤوس وسنبقى معكم لكي نستفيد من طاقاتكم وإمكاناتكم على خط الإسلام والولاية ومشروع الحق وخط المقاومة"، لافتًا إلى أنّ "حزب الله في لبنان هو حزب الإمام المهدي ونحن نعتبر أننا جند وأننا في طريق يوصل إلى قيادة الإمام المهدي".

وأضاف "نحن نواجه الكيان الإسرائيلي كخطر استراتيجي على فلسطين ولبنان والمنطقة والعالم"، موضحًا أنّ "إسرائيل خطر حقيقي".

وذكر قاسم أنّ "القضايا الداخلية مثل السلاح وغيرها نعالجها ونتفق عليها في الداخل معًا"، مشيرًا إلى أنّه "سلاحنا لمواجهة إسرائيل ولن نقبل بأن نتنازل عن حقنا"، وقال: "لا يُمكن أن نسلّم لإسرائيل ونحن لا نتأثر بالضغوط لأن الحق معنا".

وشدد على أنّه "لا علاقة لإسرائيل أن تتدخل في قضايا داخلية نعالجها معًا أو تشرف على اتفاقنا أو تراقب مفردات اتفاقنا"، معلنًا "أننا نحن جماعة لا نقبل أن نُساق إلى المذلّة ولا نقبل أن نُسلّم أرضنا ولا نقبل أن نُسلّم سلاحنا للعدو الإسرائيلي".