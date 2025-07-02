البرلمان البريطاني يحظر (Palestine Action)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: صوّت أعضاء البرلمان البريطاني على حظر حركة العمل من أجل فلسطين (Palestine Action) كمنظمة إرهابية.

وجادل وزير الدوة للشؤون الداخلية البريطانية بأن هذه الخطوة لن تمس حق الناس في الاحتجاج، لكن المنتقدين يصفونها بـ"إساءة استخدام جسيمة لسلطة الدولة".

وصوّت أعضاء البرلمان على حظر حركة فلسطين كمنظمة إرهابية، على الرغم من المخاوف من أن هذه الخطوة قد تُجرّم الاحتجاج المشروع.

وأقرّ مجلس العموم يوم الأربعاء مشروع قانون تعديل قانون الإرهاب لعام 2000 وحظر هذه الجماعة، الذي وضعته وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، بأغلبية 385 صوتًا مقابل 26.

ويحظر هذا القرار أيضًا مجموعتين نازيتين جديدتين، هما جماعة "مهووسو القتلة" (MMC) وحركة الإمبراطورية الروسية (RIM).

وشرح وزير الداخلية، دان جارفيس، موقف الحكومة أمام النواب، قائلاً: "بتطبيق هذا الإجراء، سنزيل غطاء الشرعية عن حركة فلسطين، وسنتصدى لدعمها المالي، وسنُضعف جهودها لتجنيد الناس وتطرفهم ودفعهم إلى ارتكاب أنشطة إرهابية باسمها.

وأضاف: لكن يجب ألا ندع أي وهم يُخيّب آمالنا. حركة فلسطين ليست جماعة احتجاجية شرعية. لا يحتاج المشاركون في الاحتجاجات القانونية إلى أسلحة. كما لا يُلقون قنابل الدخان أو يُطلقون الألعاب النارية على الأبرياء من العامة. ولا يُلحقون أضرارًا بملايين الجنيهات الإسترلينية بالبنية التحتية للأمن القومي، بما في ذلك الغواصات والمعدات الدفاعية لحلف الناتو.

حق الاحتجاج

وقال: "إن حظر حركة فلسطين لن يُمس بحق الناس في الاحتجاج. فلطالما كان بإمكان الراغبين في الاحتجاج أو التعبير عن دعمهم لفلسطين، بل ويستطيعون الاستمرار في ذلك."

وسيُصبح الانضمام إلى حركة فلسطين ودعمها المباشر جريمة جنائية يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.

وأشار بعض النواب ومنظمات حقوق الإنسان، الذين انتقدوا موقف الحكومة، إلى أن ضم حركة فلسطين إلى جماعات العنصريين البيض قد وضع ضغطًا سياسيًا على النواب لدعم هذا الإجراء.

ورفض جارفيس الادعاءات بأن الحكومة تُعجل التشريع، وأصرّ على أنه "لا يوجد أي توافق سياسي" مع خطط الحكومة.

قال أمام مجلس العموم: "ما نسعى إليه اليوم هو ضمان أمن بلدنا".

غير قانوني

بعد التصويت، قال متحدث باسم حركة فلسطين: "نحن واثقون من إلغاء هذا الأمر غير القانوني. وكما أوضح خبراء الأمم المتحدة، فإن رش الطلاء الأحمر وتعطيل عمليات شركة إلبيت سيستمز، أكبر شركة أسلحة إسرائيلية في بريطانيا، ليس إرهابًا.

منع احتجاج

وقال إن الإرهاب وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني - بتسليح وتمكين من هذه الحكومة".

جاء هذا الإعلان في الوقت الذي فرضت فيه الشرطة قيودًا على احتجاجات حملة التضامن مع فلسطين أمام البرلمان.

قبل التصويت، حذّرت مجموعة المحامين "شبكة مراقبة الشرطة" وجمعية هالدين للمحامين الاشتراكيين وزير الداخلية في رسالتين منفصلتين من أن حظر "فلسطين أكشن" سيخلط بين الاحتجاج والإرهاب. ووقّع على الرسالتين مئات المحامين وخبراء من الأمم المتحدة.

وصرح عدد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة بأنهم تواصلوا مع الحكومة البريطانية ليؤكدوا أن "أعمال الاحتجاج التي تُلحق الضرر بالممتلكات، والتي لا تهدف إلى قتل أو إصابة الناس، لا ينبغي اعتبارها إرهابًا".

في الأسبوع الماضي، ربطت كوبر بين "فلسطين أكشن" ومجلس مقاطعة مانيتوبا العسكري (MMC) وحركة المقاومة الإسلامية (RIM)، قائلةً إن كلًا منهما "تجاوز عتبة الحظر بناءً على أدلة وتقييمات واضحة تتعلق بالأمن القومي". وأضافت: "لا مكان للعنف والأضرار الجنائية الجسيمة في الاحتجاجات المشروعة".

وسيُحال أمر الحظر إلى مجلس اللوردات، ومن المتوقع صدور الموافقة النهائية خلال أيام.

هيومن رايتس

وقالت ياسمين أحمد، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة: "إن استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لحظر حركة فلسطين يُعدّ إساءة استخدام خطيرة لسلطة الدولة، وتصعيدًا مرعبًا في حملة هذه الحكومة لتقييد حقوق الاحتجاج. إن فكرة تصنيف جماعة احتجاجية سلمية في نفس فئة تنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة هي فكرة سخيفة تمامًا، وتُشكّل سابقة خطيرة للغاية.

وقالت: "لا ينبغي للسياسيين استخدام سلطة الدولة لحماية مصالح الشركات وإسكات الاحتجاج السلمي المشروع".