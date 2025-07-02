ترامب يفتتح “ألكاتراز التمساح” لمهاجري أمريكا غير النظاميين في فلوريدا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - افتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منشأة احتجاز جديدة تُعرف بـ**”Alligator Alcatraz”** (ألكاتراز التمساح)، تقع في مستنقعات إيفرجليدز بفلوريدا، وتُقال بأنها أول سجن في العالم يحيط به التمساحيات والثعابين، وُجّه خصيصًا للاجئين والمهاجرين غير النظاميين، ضمن إستراتيجية جديدة للردع والهجرة الصارمة.

المنشأة تُقام على مدرج طيار مهجور داخل محمية طبيعية، وتحتوي على خيام ذات طابع مؤقت، وتُحيط بها أسوار شائكة، ويبلغ عدد كاميرات المراقبة فيها 200، ويعمل بها أكثر من 400 عنصر أمني، بحسب تقارير حكومية

استوعاب المنشأة يصل إلى 5,000 نزيل، فيما أشارت جهات أمنية أمريكية إلى أنها ستبدأ بتسلم المهاجرين اعتبارًا من هذا الأسبوع .

أثناء جولته التفقدية، قال ترامب:

“محيطنا عبارة عن مستنقعات خطيرة مليئة بالتمساحيات والثعابين… الطريقة الوحيدة للخروج فعليًا هي الترحيل.”

وصف منشأته بأنها نموذج يُحتذى به لتعزيز الإجراءات الصارمة في مواجهة الهجرة غير النظامية.

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