اشار المكتب الإعلامي في ​وزارة التربية​ في بيان، الى انه "توضيحا لما يتم التداول به في وسائل التواصل الإجتماعي، حول التحضيرات لبدء العام الدراسي، وتحديدا بالنسبة للتدريس خمسة أيام أسبوعيا، يهم المكتب الإعلامي في وزارة التربية التأكيد أن ما تم تسريبه ليس قرارا نهائيا، إنما هو تعميم داخلي الهدف منه إعداد دراسة داخلية من جانب أجهزة الوزارة ودوائرها المختصة، حول إمكان إعادة التعليم لخمسة أيام وانعكاساتها ومتطلباتها المالية واللوجستية، لتتم المقارنة مع دوام الأربعة أيام، لاختيار الدوام الأصلح والأنسب بالتنسيق مع جميع المعنيين".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التربية توضح ما تم تسريبه حول العودة الى التدريس 5 ايام بالاسبوع: الهدف منه إعداد دراسة داخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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