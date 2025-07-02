"سرايا القدس": قصفنا مدينة سديروت بالصواريخ

أعلنت "​سرايا القدس​"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان عسكري، "أننا قصفنا مدينة سديروت بالصواريخ"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على ​غزة​ ومحاصرة القطاع.

وفي وقت سابق، ادّعى ​​الجيش الإسرائيلي​​، في بيان، اعتراض صاروخَين أطلقا من شمال قطاع ​غزة​، مشيرًا إلى أنّه "لا يوجد إصابات".

بدورها، أشارت بلدية سديروت في غلاف القطاع إلى أنّ "القبة الحديدية اعترضت صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه المدينة دون وقوع إصابات أو أضرار".