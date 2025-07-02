الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخَين أطلقا من شمال قطاع غزة

ادّعى ​الجيش الإسرائيلي​، في بيان، اعتراض صاروخَين أطلقا من شمال قطاع ​غزة​، مشيرًا إلى أنّه "لا يوجد إصابات".

بدورها، أشارت بلدية سديروت في غلاف القطاع إلى أنّ "القبة الحديدية اعترضت صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه المدينة دون وقوع إصابات أو أضرار".