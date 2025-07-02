شينخوا: ممر تجاري بري-بحري دولي جديد يربط جنوب غربي الصين وأميركا الجنوبية

أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بأنه يوم الاثنين الماضي انطلق ​قطار شحن​ من بلدية تشونغتشينغ بجنوب غربي الصين، محملا بـ84 حاوية مكافئة لـ20 قدما من المركبات الجاهزة، في رحلة عبر الممر التجاري البري-البحري الدولي الجديد. وسيصل القطار إلى ميناء صيني، حيث يتم شحن الحاويات على متن سفينة عابرة للمحيطات متجهة إلى ​ميناء تشانكاي​ في بيرو.

وأوضحت أن هذه الرحلة تعد الأولى من نوعها التي يتم فيها ربط هذا الممر بميناء تشانكاي. وسيصل قطار الشحن إلى ميناء خليج بيبو في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ في جنوبي الصين، لتُنقل المركبات من هناك عبر البحر إلى أميركا الجنوبية، لافتة إلى أن هذا الممر يعد مشروعا مهما في إطار البناء المشترك لـ"​الحزام والطريق​"، حيث يلعب دورا رئيسيا في ربط المناطق غير الساحلية بغربي الصين بالأسواق العالمية.

ولفتت إلى أنه إلى جانب كونه ميناء بالمياه العميقة، يعد ميناء تشانكاي أيضا أول ميناء ذكي وأخضر في أميركا الجنوبية. كما يمثل مشروعا رئيسيا في إطار البناء المشترك لـ"الحزام والطريق" بين الصين وبيرو. كما أسهم الميناء في تقليص زمن شحن صادرات أميركا الجنوبية إلى آسيا من حوالي 35 يوما إلى 25 يوما فقط.

وكشفت أنه من المتوقع أن ينطلق ثاني قطار شحن عبر الممر البري-البحري من تشونغتشينغ إلى ميناء تشانكاي في شهر تموز الحالي، وفقا للشركة المشغلة للممر.