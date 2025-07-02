نقلت قناة "الجزيرة" عن مصدر سوري رسمي، قوله إنّ "التصريحات المتعلقة بتوقيع اتفاقية سلام بين إسرائيل وسوريا في الوقت الراهن سابقة لأوانها".
ولفت إلى أنّه "لا يمكن الحديث عن احتمالية التفاوض حول اتفاقيات جديدة إلا بعد التزام إسرائيل الكامل باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، وانسحابها من المناطق التي توغلت فيها"، ويأتي ذلك في ظل تقارير عن مفاوضات بين سوريا وإسرائيل.
وسبق وأن ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، أنّه "في حين أن التطبيع ليس مطروحًا على الطاولة بعد، فإن المحادثات بين سوريا وإسرائيل قد تمهد الطريق لدبلوماسية مستقبلية، بدءًا من الجهود المبذولة لتخفيف التوترات، وتحديث الترتيبات الأمنية على طول الحدود الإسرائيلية السورية المضطربة".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجزيرة" عن مصدر سوري: التصريحات حول توقيع اتفاقية سلام بين إسرائيل وسوريا سابقة لأوانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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