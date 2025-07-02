قاليباف: على العدو الصهيوني أن يعلم أنه لن يكون قادرًا أبدًا على الوقوف في وجه الحق

أشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي في ​إيران​ (البرلمان) محمد باقر قالیباف، إلى أنّه "يجب على العدو الصهيوني أن يعلم أنه لن يكون قادرًا أبدًا على الوقوف في وجه الحق والحقيقة".

ولفت، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس"، إلى "أننا سنواصل السير في طريق الحق"، وذلك بعد مرور أسبوع على وقف إطلاق النار بين إيران و​إسرائيل​ في ظل مواقف تؤكد استعداد طهران للرد على أي هجوم إسرائيلي آخر.

وسأل قالیباف: "ماذا تعني صداقتنا مع الأميركيين"، مشيرًا إلى أنّه "عندما كنا نتحدث على طاولة المفاوضات، قام الأميركيون بالخيانة وارتكاب الجريمة"، في إشارة إلى دعم الحرب الإسرائيلية على إيران.

وشدد على أنّ "قوة إيران الصاروخية جعلت القبة الحديدية (الإسرائيلية) عديمة الفائدة".