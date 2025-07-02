الكرملين: خفض المساعدات العسكرية لأوكرانيا يجعل نهاية النزاع أقرب

اشار الكرملين، الى أن "​خفض المساعدات العسكرية​ لأوكرانيا يجعل نهاية النزاع أقرب".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن البيت الأبيض أنّ "الولايات المتّحدة علّقت إرسال شحنات ​أسلحة​ معيّنة، بما في ذلك صواريخ دفاع جوي، إلى أوكرانيا"، وذلك عقب تقارير صحافية بهذا الشأن، واضعا الخطوة في إطار قلق واشنطن من تراجع مخزونها من الذخائر.

وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، في بيان تلقته وكالة فرانس برس إنّ "هذا القرار اتُّخذ لوضع مصالح أميركا في المقام الأول، وذلك عقب مراجعة أجرتها وزارة الدفاع للمساعدات العسكرية التي تقدّمها بلادنا لدول أخرى حول العالم".