شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الشعب الديمقراطى: ندفع بـ10 مرشحين على الفردى بانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

أكد خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن المشهد السياسي المصري مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ يعبر عن الشرعية الدستورية واحترام الدولة للاستحقاقات الانتخابية.

وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا لايف"، أن الزخم الحالي يعكس اهتمام الدولة بإفساح المجال أمام الأحزاب السياسية، متوقعًا مشاركة عدد كبير من الأحزاب في الانتخابات، باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتقوية الأحزاب كجزء من الدولة.

وأوضح أن حزب الشعب الديمقراطي، كأحد أحزاب تحالف الأحزاب المصرية، يستعد لخوض الانتخابات عبر 10 مرشحين بالنظام الفردي بينهم 3 سيدات، موزعين على عدة محافظات منها القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، شمال سيناء، الدقهلية، قنا وسوهاج، مع التزام الحزب باستكمال أوراق الترشح وفق متطلبات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار إلى أن الحزب يركز في خططه على التوعية بدور عضو مجلس الشيوخ، وتعزيز مشاركة المواطنين، وخاصة الشباب والمرأة، من خلال لقاءات مباشرة وفعاليات خدمية مثل محو الأمية والقوافل الطبية، بما يعزز من شعور المواطنين بثمار التنمية المستدامة التي تقودها الدولة.

وحول دور المجالس النيابية في دعم الاستقرار والتنمية، أوضح فؤاد أن عضو مجلس الشيوخ يجب أن يكون على اتصال مباشر بالمواطنين عبر شبكة من المندوبين لرصد احتياجاتهم والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، مؤكدًا أهمية دور الأحزاب في الربط بين المواطن والدولة، بما يدعم جهود القيادة السياسية والحكومة في مختلف المجالات.