شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن": نتحرك فى انتخابات الشيوخ وفق خطة تنظيمية ومجتمعية واضحة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المستشار عصام هلال عفيفى، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن الحزب "مستقبل وطن" يتحرك وفق خطة زمنية واضحة تستهدف التوسع فى المبادرات الخدمية، والاستعداد المبكر لكافة الاستحقاقات السياسية المرتقبة، مع التركيز على دعم قواعد الحزب وتفعيل العمل الميدانى بكفاءة عالية خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار توجهات حزب مستقبل وطن لتعزيز حضوره المجتمعى والتنظيمى، وبناءً على توجيهات القيادة الحزبية

وأشار "هلال" فى تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن الحزب سيبدأ خلال شهر يوليو سلسلة من الاجتماعات التنظيمية مع أماناته فى مختلف المحافظات، لمتابعة تنفيذ التكليفات المركزية وتقييم الأداء، بما يضمن تواجدًا حزبيًا فعّالًا ومتواصلًا وسط الشارع المصرى، وهو ما يعكس حرص الحزب على البقاء قريبًا من المواطن، ومتابعة القضايا اليومية عن قرب.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفًا للمبادرات المجتمعية فى مجالات الصحة والتعليم وتوفير السلع الأساسية، مع إيلاء اهتمام خاص بالمناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لرسالة الحزب بأن الخدمة المجتمعية ركيزة أساسية من العمل السياسى، وليست منفصلة عنه.

وفيما يخص تأهيل الكوادر، أكد الأمين العام المساعد أن الحزب يولى اهتمامًا بالغًا بفئة الشباب، إذ ينطلق خلال أغسطس المقبل برنامج شامل للتدريب وورش العمل يستهدف تمكين كوادر شابة قادرة على تمثيل الحزب بفاعلية، والمشاركة الفاعلة فى مختلف القضايا الوطنية.

كما شدد على أن "مستقبل وطن" بدأ بالفعل فى اتخاذ خطوات تنظيمية واستراتيجية استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية القادمة، من خلال لجان متابعة متخصصة، تعمل على رصد تطورات المشهد العام، وتقديم تصور شامل للحركة الحزبية خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن جاهزية كاملة للتحرك فى الوقت المناسب.

واختتم المستشار عصام هلال عفيفى تصريحاته بالتأكيد على أن الحزب لا يتحرك فقط بصفته كيانًا سياسيًا، بل باعتباره تنظيمًا وطنيًا مسؤولًا يدرك تطلعات المواطنين، ويتفاعل مع الشارع المصرى بجدية، موضحًا أن التحركات الحالية تأتى تعبيرًا عن التزام الحزب بثوابت الدولة، وحرصه على تقديم نموذج حزبى جاد يخدم الوطن والمواطن فى أن واحد.