شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف "الطريق الديمقراطي" يحسم أسماء مرشحيه على الفردى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر



عقد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية اجتماعات مكثفة للاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ والدفع ببعض أعضاءه ضمن القائمة الوطنية التي سيشارك بها عدد كبير من القوى السياسية.



وقال الدكتور علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الحزب يحرص على التنسيق ضمن "تحالف الطريق الديمقراطي"؛ الذي يضم أحزاب المصري الديمقراطي والعدل والإصلاح والنهضة، بشأن المقاعد الفردية على انتخابات مجلس الشيوخ، لافتا إلى أنه قدم 11 مرشح في 11 محافظة.



وأشار في تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن الحزب سيعقد اجتماع نهاية الأسبوع الجاري مع أحزاب التحالف لحسم المرشحين على الفردي، منوها بأن الحزب مشارك بالقائمة الوطنية المقرر تشكيلها بين عدد كبير من القوى السياسية.



ولفت إلى أنه تم الانتهاء من خطة التحالف اللوجيتستية لانتخابات مجلس الشيوخ وتم تأسيس صفحة رسمية لـ"الطريق الديمقراطي" على موقع التواصل الاجتماعي، وسيتم الإعلان عن البرنامج الانتخابي وشعاره السبت المقبل والذي يستند في المقام الأول على الانحياز للمواطن ودعم الطبقة المتوسطة.



تجدر الإشارة إلى أنه كانت قد أعلنت أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الإصلاح والتنمية، والعدل، عن تأسيس "تحالف الطريق الديمقراطي"، إيمانًا منها بأن المشاركة في العملية السياسية والشأن العام، ودعم مسارات الحوار بين مختلف أطراف المشهد السياسي، هو الطريق لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة.

وأوضح البيان الصادر وقت التدشين أن "تحالف الطريق الديمقراطي" هو تحالف سياسي انتخابي منفتح على كل الأحزاب والقوى الديمقراطية، وقد قرر خوض الانتخابات المقبلة في مجلسي الشيوخ والنواب على جميع المقاعد الفردية، وفي نفس الوقت تتدارس أحزابه الموقف من المشاركة في القوائم عبر خيارات متعددة ومفتوحة، وقد تختلف المواقف إزاء القوائم، لكنها ستتمسك عبر هذا التحالف أو بالتنسيق والتعاون مع أي قوى أخرى بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية.

تجدر الإشارة إلى أنه تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات، تنفيذ القرارات التي اتخذتها بشأن إتمام انتخابات مجلس الشيوخ 2025 / 2030، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة رسميا أمس دعوة الناخبين للتصويت والجدول الزمنى للانتخابات.



وتضمن الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ عدد من التوقيات التى ستجرى فيها عمليات تقديم اوراق الترشح مرورا بالطعون على المرشحين ثم إجراء التصويت سواء فى الجولة الأولى أو الإعادة وصولا إلى إعلان النتيجة، والذى جاءمن ضمنها فتح باب الترشح من 5 وحتى 10 يوليو، إعلان القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم الانتخابية 11 يوليو، تقديم الطعون من المرشحين المستبعدين أو على المقبولين 11 و12 و13 يوليو، تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون من 14 وحتي 16 يوليو، إعلان القائمة النهائية للمرشحين وبدء الدعاية الانتخابية 18 يوليو، يكون آخر موعد للتنازل للمرشحين فى موعد اقصاه 20 يوليو، وبدء فترة الصمت الانتخابي للجولة الأولى يوم 31 يوليو اعتبارا من الساعة 12 صباحا وقبل يومين من تاريخ الاقتراع.