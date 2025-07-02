شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يشيد بجهود لجنة الشباب خلال مناقشات تعديل قانون الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالجهود المبذولة من النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب، خلال مناقشات اللجنة لتعديلات قانون الرياضة.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، أن التعديلات التي أدخلتها لجنة الشباب علي قانون الرياضة أعادت التوازن بين نصوص القانون والترابط بين مواده.

من جانبه، توجه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة ، في تصريحات له اليوم بالشكر للمستشار حنفي جبالي علي إشادته بجهود اللجنة، مؤكدا أن تعديلات قانون الرياضة تهدف لتشجيع الأندية لدعم أنشطتها، خاصة من خلال استثمارات جديدة والارتقاء بالمنظومة الرياضية.

وتضمنت أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على القانون، دعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر، من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية، حيث تضمنت التعديلات السماح بتأسيس شركات خدمات رياضية وفقاً لأحكام قانون الشركات، وتساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن51⁒ من رأس مال الشركة بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وجواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة بدون مقابل.⁠

كما شملت التعديلات إزالة العديد من الإشكاليات الموجودة في قانون الرياضة القائم ومعالجة التداخل في بعض الاختصاصات، دون التدخل في شئون الهيئات الرياضية، والنص على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية في الحالات التي تستلزم ذلك، ووضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضي لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة.

كما وافقت اللجنة على تشديد العقوبات المقررة لجريمة التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف والحض على الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته، وغيرها من الجرائم المؤثرة سلباً على النشاط الرياضي.