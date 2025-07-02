شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة الوطنية ومستقبل وطن وحماة الوطن على رأس القائمة الوطنية لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر



تعكف الأحزاب والقوى السياسية على الانتهاء من حسم قائمة مرشحيها على انتخابات مجلس الشيوخ، والدفع بعدد من أعضائها على القائمة الوطنية، ومن المقرر أن يكون على رأس القائمة الوطنية المعدة لخوض الانتخابات القادمة، أحزاب الجبهة الوطنية ومستقبل وطن وحماة الوطن.



تجدر الإشارة إلى أنه تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات، تنفيذ القرارات التي اتخذتها بشأن إتمام انتخابات مجلس الشيوخ 2025 / 2030، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة رسميا أمس دعوة الناخبين للتصويت والجدول الزمنى للانتخابات.



وتضمن الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ عدد من التوقيات التى ستجرى فيها عمليات تقديم اوراق الترشح مرورا بالطعون على المرشحين ثم إجراء التصويت سواء فى الجولة الأولى أو الإعادة وصولا إلى إعلان النتيجة، والذى جاءمن ضمنها فتح باب الترشح من 5 وحتى 10 يوليو، إعلان القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم الانتخابية 11 يوليو، تقديم الطعون من المرشحين المستبعدين أو على المقبولين 11 و12 و13 يوليو، تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون من 14 وحتي 16 يوليو، إعلان القائمة النهائية للمرشحين وبدء الدعاية الانتخابية 18 يوليو، يكون آخر موعد للتنازل للمرشحين فى موعد اقصاه 20 يوليو، وبدء فترة الصمت الانتخابي للجولة الأولى يوم 31 يوليو اعتبارا من الساعة 12 صباحا وقبل يومين من تاريخ الاقتراع.